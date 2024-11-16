В Стамбуле состоялся форум турецко-азербайджанского братства

В Стамбуле состоялся форум турецко-азербайджанского братства.

В Стамбуле состоялся форум турецко-азербайджанского братства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

На мероприятии были обсуждены тесные отношения между Турцией и Азербайджаном. Было отмечено, что Турция и Азербайджан - братские страны, и проведение форума в Стамбуле вызывает радость.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Тензиля Рустамханлы подчеркнула, что победа в Карабахе укрепила дружбу между двумя странами. "В тюркском мире есть две яркие звезды - Турция и Азербайджан".

В ходе форума была выражена поддержка Азербайджану, принимающему COP29.