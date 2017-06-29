В Стамбуле состоялось заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС

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Стамбул. 29 июня. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялось 36-е заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

Как передает турецкое бюро Report, в заседании с участием министров и заместителей министров из 12 стран также приняли участие приглашенные консультанты из стран, не являющихся членами организации. Официальная часть началась с фото на память.

Заместитель главы МИД Турции Ахмет Йылдыз в своем выступлении рассказал об успешных шагах, предпринятых действующей для обеспечения в черноморском регионе мира и благоденствия организацией в последние годы. Замминистра отметил, что 25 лет являющаяся домом для ОЧЭС Турция не остается равнодушной к событиям, происходящим в различных странах, подчеркнул важность частых встреч этих стран.

Генсек ОЧЭС Майкл Христидес сообщил об обсуждаемых вопросах и принимаемых решениях. Он подчеркнул, что основной темой повестки 36-го заседания станут беспокоящие черноморский регион вопросы, борьба с терроризмом.

По итогам заседания председательство в ОЧЭС перешло к Украине.

Азербайджан на заседании совета представлен делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.