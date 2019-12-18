В Стамбуле состоялось открытие памятной доски Бехбуд-хану Джаванширу

В Стамбуле состоялось открытие памятной доски министру внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд-хану Джаванширу.

Как сообщает турецкое бюро Report, памятная доска установлена в историческом районе города - Бейоглу при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле, содействии стамбульской мэрии и муниципалитета на территории, где был убит государственный деятель.

На церемонии открытия присутствовали генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, сотрудники стамбульской мэрии, муниципалитета Бейоглу, консульства, дипломаты, официальные лица, представители СМИ, интеллигенции, проживающие в этом городе наши соотечественники, студенты и пр.

Отметим, что 18 июля 1921 года Б.Джаваншира застрелил член террористической организации "Дашнакцутюн" Мисак Торлакян перед стамбульским отелем "Pera Palas", где он оставался.

Вусаля Аббасова