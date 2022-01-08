В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное турецко-азербайджанским отношениям

В Стамбуле состоялось мероприятие на тему "Турецко-азербайджанские отношения на протяжении всей истории".

В Стамбуле состоялось мероприятие на тему "Турецко-азербайджанские отношения на протяжении всей истории".

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано в Университете Кент Генконсульством Азербайджана в Стамбуле.

Ректор стамбульского Университета Кент профессор Наджмеддин Атсу особо подчеркнул историческое значение объявления 2022 года распоряжением президента Азербайджана “Годом Шуши”.

В то же время на мероприятии говорилось о роли Азербайджана в Движении неприсоединения, членами которого являются 120 государств, а также о важных шагах, предпринятых нашей страной в международном масштабе.