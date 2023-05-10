В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие депутат Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асаф Гаджиев, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие.

Они почтили память великого лидера, возложив венки к памятнику Гейдара Алиева.