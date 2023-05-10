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В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева В турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 15:14
В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутат Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асаф Гаджиев, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие.

Они почтили память великого лидера, возложив венки к памятнику Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib

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