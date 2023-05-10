В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара АлиеваВ турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В турецком городе Стамбул в районе Киречбурун состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутат Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асаф Гаджиев, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие.
Они почтили память великого лидера, возложив венки к памятнику Гейдара Алиева.
Can Azerbaycan UmumMilli Lideri Merhum Haydar Aliyev’in Kireçburnu Haydar Aliyev parkındaki doğumunun 100. Yılı etkinliğine katıldım. pic.twitter.com/vzenvnsYFQ