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В Стамбуле прошла встреча заместителей министров стран-членов ОТГ

В Стамбуле прошла встреча заместителей министров стран-членов ОТГ В турецком городе Стамбуле 12 августа состоялось заседание Транспортного координационного комитета Организации Тюркских Государств (ОТГ) на уровне заместителей министров профильных учреждений стран-членов ОТГ.
Внешняя политика
12 августа 2022 г. 20:40
В Стамбуле прошла встреча заместителей министров стран-членов ОТГ

В Стамбуле 12 августа состоялось заседание Транспортного координационного комитета Организации Тюркских Государств (ОТГ) на уровне заместителей министров профильных учреждений стран-участников организации.

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра Рахманом Гумматовым.

На встрече обсуждались меры по облегчению транспортно-транзитных операций по Транскаспийскому международному транспортному коридору Восток-Запад (Срединный коридор), цифровизация транспортных процедур между государствами-членами.

Также обсуждался проект "Договора о международных комбинированных грузоперевозках между государствами-членами Организации тюркских государств", увеличение числа авиарейсов между странами ОТГ и подготовка к 6-му заседанию министров транспорта.

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Версия на английском языке ФотоDeputy ministers of Turkic states meet in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin nazir müavinlərinin görüşü olub

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