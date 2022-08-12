В Стамбуле прошла встреча заместителей министров стран-членов ОТГ

В турецком городе Стамбуле 12 августа состоялось заседание Транспортного координационного комитета Организации Тюркских Государств (ОТГ) на уровне заместителей министров профильных учреждений стран-членов ОТГ.

В Стамбуле 12 августа состоялось заседание Транспортного координационного комитета Организации Тюркских Государств (ОТГ) на уровне заместителей министров профильных учреждений стран-участников организации.

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра Рахманом Гумматовым.

На встрече обсуждались меры по облегчению транспортно-транзитных операций по Транскаспийскому международному транспортному коридору Восток-Запад (Срединный коридор), цифровизация транспортных процедур между государствами-членами.

Также обсуждался проект "Договора о международных комбинированных грузоперевозках между государствами-членами Организации тюркских государств", увеличение числа авиарейсов между странами ОТГ и подготовка к 6-му заседанию министров транспорта.