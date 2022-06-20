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В Стамбуле состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

В Стамбуле состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции
Внешняя политика
20 июня 2022 г. 15:39
В Стамбуле состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

20 июня в Стамбуле состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщает турецкое бюро Report, встреча состоялась в рамках Глобальной парламентской конференции.

Международная конференция проводится при совместной организации Великого национального собрания Турции и Межпарламентского союза (МПС). Азербайджан на конференции представляет делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

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Версия на английском языке ФотоIstanbul hosts meeting of speakers of Azerbaijani and Turkish parliaments
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinin sədrlərinin görüşü olub

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