В Стамбуле состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

20 июня в Стамбуле состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Как сообщает турецкое бюро Report, встреча состоялась в рамках Глобальной парламентской конференции.
Международная конференция проводится при совместной организации Великого национального собрания Турции и Межпарламентского союза (МПС). Азербайджан на конференции представляет делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.