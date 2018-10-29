В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

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Стамбул. 29 октября. REPORT.AZ/В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече во дворце Долмабахча Мевлют Чавушогоу, Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани обменялись мнениями о развитии двустороннего и трехстороннего сотрудничества, реализуемых между тремя странами важных энергопроектах и региональных конфликтах.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обратил внимание на важность трехсторонней встречи для укрепления в регионе сотрудничества, мира и безопасности. Он сказал, что сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией служит миру, стабильности и благополучию в регионе и подчеркнул, что политика добрососедства является целью Азербайджана.

Вюсала Аббасова