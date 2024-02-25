В Стамбуле состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле организовало конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду.

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле организовало конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, выступившие на церемонии, посвященной 32-й годовщине трагедии, назвали произошедшее в 1992 году в Ходжалы одним из самых кровавых событий прошлого века.

Так, генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева заявила, что, несмотря на признание событий в Ходжалы актом геноцида соответствующими органами 17 стран, его виновники до сих пор не понесли заслуженного наказания.

На мероприятии было подчеркнуто, что турецко-азербайджанское сотрудничество имеет важное значение для поимки виновных в геноциде и привлечения их к ответственности.