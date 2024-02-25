О нас

В Стамбуле состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Стамбуле состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле организовало конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду.
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 14:31
В Стамбуле состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле организовало конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, выступившие на церемонии, посвященной 32-й годовщине трагедии, назвали произошедшее в 1992 году в Ходжалы одним из самых кровавых событий прошлого века.

Так, генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева заявила, что, несмотря на признание событий в Ходжалы актом геноцида соответствующими органами 17 стран, его виновники до сих пор не понесли заслуженного наказания.

На мероприятии было подчеркнуто, что турецко-азербайджанское сотрудничество имеет важное значение для поимки виновных в геноциде и привлечения их к ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İstanbulda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konfrans təşkil edilib

Экслюзивные новости

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi