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    В Стамбуле с участием Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана началась встреча в верхах D-8 - ФОТО

    Президент Азербайджана участвует на мероприятии в качестве особого гостя© Report

    Стамбул. 20 октября. REPORT.AZ/ В турецком городе Стамбул началась встреча в верхах D-8.

    Как сообщает турецкий корреспондент Report, в мероприятии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лица.

    Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана находится с визитом в Стамбуле для участия в качестве особого гостя на Саммите D-8.

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