​В Стамбуле проводится сессия Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января в Стамбуле начала работу 10-я сессия Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПСОИС).Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, на официальной церемонии открытия сессии, где примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан будет представлен делегацией во главе со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Сессия началась с чтения аята из "Корана".

На сессии будет ратифицирован Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Организацией исламского сотрудничества и его Парламентским союзом, обсуждены документы, представленные специализированными комитетами структуры, рассмотрен ряд организационных вопросов.

На сессии предполагается выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова.





