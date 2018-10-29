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    В Стамбуле прошла встреча между главами МИД Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО

    © Report

    Стамбул. 29 октября. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась двусторонняя встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    Как сообщает турецкое бюро Report, встреча прошла во дворце Долмабахче.

    Главы МИД заявили о развитии сотрудничества между двумя братскими странами во всех областях в соответствии с принципами стратегического союзничества. Было отмечено, что Азербайджан и Турция находятся в центре всех реализуемых в регионе проектов, и плодотворно сотрудничают по многим вопросам.

    Кроме того, сегодня в Стамбуле состоится VII трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, на которой стороны обсудят важные региональные проекты между Азербайджаном, Турцией и Грузией, вопросы безопасности и стабильности в регионе.

    Вусаля Аббасова 

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