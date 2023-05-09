В Стамбуле прошла конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в тюркском мире

В Стамбуле при организационной поддержке Общественного союза тюркских старейшин и Союза азербайджанских предпринимателей в Турции состоялась конференция на тему «Гейдар Алиев: роль лидера в период экономического и политического развития тюркского мира», п

В Стамбуле при организационной поддержке Общественного союза тюркских старейшин и Союза азербайджанских предпринимателей в Турции состоялась конференция на тему "Гейдар Алиев: роль лидера в период экономического и политического развития тюркского мира", посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, сначала участники конференции посетили парк Гейдара Алиева, возложили цветы к установленному в парке памятнику общенациональному лидеру, почтили его память.

На конференции минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, героических сынов и дочерей Родины, павших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, был показан видеоролик о жизни и деятельности общенационального лидера.

В мероприятии также приняли участие члены делегации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), находящейся с визитом в Турции.

На конференции, которая прошла под модераторством депутата Милли Меджлиса Азербайджана Рамиля Гасана, было отмечено, что отношения между Турцией и Азербайджаном на протяжении всей истории никогда не были столь тесными. Важные миссии, заложенные великим лидером, успешно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева в своем выступлении отметила, что 100-летие великого лидера совпало с 3-летней годовщиной Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Президент Ильхам Алиев исполнил волю своего отца, и сегодня азербайджанский народ силен и горд. "Одной из самых больших мечтаний Гейдара Алиева было увидеть сильный Азербайджан. Это его желание осуществил Президент Ильхам Алиев. Жизнь в Карабахе уже начала возрождаться. Память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве всегда будет жить в сердцах людей, будет почитаться с уважением", - сказала генеральный консул.

Затем глава Общественного союза тюркских старейшин Судеиф Имамвердиев рассказал о деятельности великого лидера Гейдара Алиева и поделился своими воспоминаниями о нем. Было отмечено, что Гейдар Алиев является одним из редчайших личностей, подаренных миру Азербайджаном, имя его золотыми буквами вписано в летопись тюркского мира.

Было отмечено, что дальновидная деятельность, мудрость и в целом жизнь великого лидера Гейдара Алиева, сыгравшего важную роль в судьбе нашего народа, являются примером для каждого азербайджанца.

Глава Союза азербайджанских предпринимателей в Турции Эльшан Гулиев довел до внимания, что содержательный жизненный путь и богатое наследие в сфере государственного управления великого лидера являются неисчерпаемой школой. Благодаря прочным основам государственности, вовремя заложенным благодаря мудрости, решимости и железной воле общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня Азербайджан занимает достойное место в мире. В настоящее время политический курс великого лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

Депутаты Милли Меджлиса Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Малик Гасанов, Садиг Гурбанов в своих выступлениях отметили, что есть исторические личности, которые играют исключительную роль в судьбах каждого народа, и осуществляют спасительную миссию. Этой личностью в истории азербайджанского народа является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Великий лидер – это гениальная личность, всю жизнь трудился во имя развития и прогресса родного народа и спасший свой народ от трудностей, с которыми он столкнулся. Сегодня современный независимый Азербайджан, основателем которого является Гейдар Алиев, Президент Ильхам Алиев превратил в могущественное и влиятельное государство в мире. А в основе всех достигнутых успехов стоит политика Гейдара Алиева. Общенациональный лидер всегда уделял особое внимание отношениям с Турцией и укрепил связи обеих стран тезисом "Один народ, два государства".

Генеральный директор SOCAR Türkiyə Эльчин Ибадов в своем выступлении отметил, что образование в Азербайджане независимых государственных институтов, создание демократического и правового государства, основанного на международных нормах, защита наших национальных, духовно-нравственных ценностей, дальнейшее обогащение этих ценностей общечеловеческими идеями являются заслугами именно великого лидера Гейдара Алиева.

Учредитель Союза тюркских старейшин Рамин Ахмедов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь развитию Азербайджана. По его словам, богатое наследие Гейдара Алиева обуславливает наши сегодняшние достижения. Историческая победа, одержанная в Отечественной войне, является ярким результатом политики Гейдара Алиева в лице Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что Азербайджан и Турция на протяжении всей истории никогда не были так близки друг другу. Сегодня этому братству завидуют многие страны.

В завершение Общественный союз тюркских старейшин вручил гостям награды и подарки.