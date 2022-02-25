В Стамбуле прошла конференция на тему "Азербайджано-турецкое братство"

В Стамбуле состоялась конференция на тему “Азербайджано-турецкое братство”, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Стамбуле состоялась конференция на тему “Азербайджано-турецкое братство”, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, проведенном в Стамбульском университете, выступили депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашироглу, председатель турецкой Партии “Ватан" Догу Перинчек, руководитель Медиа-группы “Северный Кипр Акдениз” Гусейн Меджид Юсиф и председатель “Союза молодежи Турции” Дилек Чынар.

Выступившие проинформировали о проводимой армянами на протяжении долгих лет оккупационной, разрушительной и террористической политике против Азербайджана и азербайджанцев, рассказали о Ходжалинском геноциде, о 44-дневной Отечественной войне, положившей конец этой политике.

Было отмечено, что справедливость восторжествует лишь в том случае, если Ходжалинскому геноциду будет дана правовая оценка.