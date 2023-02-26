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В Стамбуле прошел молодежный форум "Из Карабаха в Анатолию"

В Стамбуле прошел молодежный форум "Из Карабаха в Анатолию" 25 февраля в Стамбуле прошел молодежный форум "Из Карабаха в Анатолию”, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 17:19
В Стамбуле прошел молодежный форум Из Карабаха в Анатолию

В Стамбуле прошел молодежный форум "Из Карабаха в Анатолию”, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, форум, организованный и общественным объединением по просвещению молодежи "Гызылбаш" при поддержке Молодежного фонда Азербайджана и в партнерстве с Федерацией ассоциаций Турции и Азербайджана, начался с минуты молчания в знак почтения памяти погибших в Карабахской войне и при землетрясении в Турции.

Выступая на открытии форума, руководитель проекта и медиагруппы “Йени Чаг” Агиль Алескер приветствовал гостей и подчеркнул, что как в Отечественной войне, так и после землетрясения, названной "катастрофой века", народы Азербайджана и Турции продемонстрировали всему миру свое единство.

Консул Азербайджана в Стамбуле Заур Аллахвердизаде, депутат Великого Национального собрания Турции и глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, депутат Турецкой Республики Северного Кипра Хасан Кучук, представитель Молодежного фонда Мубариз Гадиров, руководитель Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций Адалят Туран, председатель Стамбульской турецко-азербайджанской ассоциации Сафар Гарагоюнлу также говорили о значении форума.

З. Аллахвердизаде отметил мобилизацию Азербайджана для помощи пострадавшим в Турции и добавил, что сплотившись вместе, две страны преодолеет все трудности и вместе справится с ужасными последствиями землетрясения.

Говоря о шагах, предпринятых на пути укрепления связей между молодежью тюркских народов, Шамиль Айрым также отметил, что реализация подобных форумов имеет большое значение, подчеркнув, что сила - в единстве.

Депутат Гасан Кучук предложил в будущем провести форум на тему "Из Карабаха в Анатолию, из Анатолии - в Кипр" в Турецкой Республике Северного Кипра.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qarabağdan Anadoluya: Gənclərin İstanbul Forumu” keçirilib

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