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В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям

В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям 11-12 декабря в Стамбуле Управление по связям Администрации президента Турции проведет Международный саммит по стратегическим связям.
Внешняя политика
4 декабря 2021 г. 16:29
В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям

11-12 декабря в Стамбуле Управление по связям Администрации президента Турции проведет Международный саммит по стратегическим связям.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в мероприятии примет участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев выступит на тему ”Карабах: коммуникация одной Победы".

К участникам мероприятия по видеосвязи обратится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В двухдневном мероприятии примут участие представители академических учреждений, государственного сектора, прессы, частного сектора, структур гражданского общества, а также международных организаций из более чем 30 стран.

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Версия на английском языке Turkey to host International Strategic Communication Summit 
Версия на азербайджанском языке İstanbulda Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Zirvəsi keçiriləcək

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