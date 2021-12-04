В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям

11-12 декабря в Стамбуле Управление по связям Администрации президента Турции проведет Международный саммит по стратегическим связям.

11-12 декабря в Стамбуле Управление по связям Администрации президента Турции проведет Международный саммит по стратегическим связям.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в мероприятии примет участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев выступит на тему ”Карабах: коммуникация одной Победы".

К участникам мероприятия по видеосвязи обратится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В двухдневном мероприятии примут участие представители академических учреждений, государственного сектора, прессы, частного сектора, структур гражданского общества, а также международных организаций из более чем 30 стран.