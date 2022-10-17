В Стамбуле проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

В Стамбуле во дворце Долмабахче проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

В Стамбуле во дворце Долмабахче проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает турецкое бюро Report, в заседании принимают участие главы МИД Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Министры иностранных дел Венгрии и Туркменистана, участвуют на заседание Совета в качестве наблюдателей.

Встреча носит подготовительный характер к саммиту ОТГ в столице Узбекистана Ташкенте.

Открывая заседание, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметил, что роль тюркского мира в обеспечении глобальной стабильности возросла.

По его словам, война в Украине сказалась на всех: "Мы как тюркский мир ощущаем воздействие этих событий, в том числе энергетический кризис".