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В Стамбуле проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

В Стамбуле проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ В Стамбуле во дворце Долмабахче проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 11:43
В Стамбуле проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

В Стамбуле во дворце Долмабахче проходит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает турецкое бюро Report, в заседании принимают участие главы МИД Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Министры иностранных дел Венгрии и Туркменистана, участвуют на заседание Совета в качестве наблюдателей.

Встреча носит подготовительный характер к саммиту ОТГ в столице Узбекистана Ташкенте.

Открывая заседание, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметил, что роль тюркского мира в обеспечении глобальной стабильности возросла.

По его словам, война в Украине сказалась на всех: "Мы как тюркский мир ощущаем воздействие этих событий, в том числе энергетический кризис".

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