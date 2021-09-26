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В Стамбуле почтили память шехидов Отечественной войны

В Стамбуле почтили память шехидов Отечественной войны В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов
Внешняя политика
26 сентября 2021 г. 11:48
В Стамбуле почтили память шехидов Отечественной войны

В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib

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