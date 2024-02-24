В Стамбуле по итогам обсуждений колониальной политики Франции направлено письмо Макрону

Бакинская инициативная группа провела в Стамбуле международную конференцию "Деколонизация: Новый ренессанс".

Бакинская инициативная группа провела в Стамбуле международную конференцию "Деколонизация: Новый ренессанс".

Как сообщает местное бюро Report , в международной конференции приняли участие более 50 человек из 13 стран и 4 международных организаций, среди которых подавляющее большинство является представителями французских колоний – Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Уоллис и Футуна, Корсика, а также Союз Коморских Островов (Франция по-прежнему держит под оккупацией остров Майотта, которая согласно действующей Конституции Комор, принятой на референдуме в 2001 году, является частью Союза).

На конференции выступили вице-президент Ассамблеи (парламента) Французской Гвианы Саманта Франсуаза Сириак, министр иностранных дел, культуры, молодежи и спорта Новой Каледонии Микаэль Форрест, эксперт ООН по вопросам управления, представитель Французской Полинезии в ООН, Карлайл Корбен, депутат Ассамблеи Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, председатель Комиссии по Европе и иностранным делам в парламенте Французской Полинезии Мореа Маамаатуайахутапу, бывший президент парламента Корсики Жан-Ги Таламони, бывший член Европейского парламента, генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Джейкоб Бицеп, исследователь Турецкого фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Тундж Демирташ и другие.

Мероприятие продолжилось в формате дискуссий.