В Стамбуле по итогам обсуждений колониальной политики Франции направлено письмо Макрону

Бакинская инициативная группа провела в Стамбуле международную конференцию "Деколонизация: Новый ренессанс".
Как сообщает местное бюро
На конференции выступили вице-президент Ассамблеи (парламента) Французской Гвианы Саманта Франсуаза Сириак, министр иностранных дел, культуры, молодежи и спорта Новой Каледонии Микаэль Форрест, эксперт ООН по вопросам управления, представитель Французской Полинезии в ООН, Карлайл Корбен, депутат Ассамблеи Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, председатель Комиссии по Европе и иностранным делам в парламенте Французской Полинезии Мореа Маамаатуайахутапу, бывший президент парламента Корсики Жан-Ги Таламони, бывший член Европейского парламента, генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Джейкоб Бицеп, исследователь Турецкого фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Тундж Демирташ и другие.
Мероприятие продолжилось в формате дискуссий.