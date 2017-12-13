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    В Стамбуле начался Чрезвычайный саммит ОИС по Иерусалиму

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле начался Чрезвычайный саммит ОИС по Иерусалиму.

    Как сообщает Report, на саммите обсуждается решение президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля, ситуация, сложившаяся после принятия данного решения, и работа, которую ОИС проделает в связи с этим.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите.

    В заседании принимают участие представители 48 из 57 стран-членов организации. Среди них эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, президент Ирана Хасан Рухани, глава Палестины Махмуд Аббас. Ряд стран на саммите представлены председателем парламента, министром иностранных дел и другими министрами.

    В заключение заседания будет принята резолюция. По окончании саммита ожидается пресс-конференция лидеров.

    6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и принял решение о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

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