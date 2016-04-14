​В Стамбуле начался 13-й саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Стамбуле началась пленарная сессия саммита ОИС. Как сообщает Report, на открытии министром иностранных дел Египта была зачитана речь президента Египта.

До начала заседания участники саммита сделали совместный фотоснимок.

***10:33

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Стамбуле начался 13-й саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, в настоящее время президент Турции встречает участников саммита. Церемония встречи продлится около полутора часа.

Пленарное заседание саммита начнется чтением аятов из Корана.

В ходе саммита на тему "Единство и солидарность для справедливости и мира" будут обсуждены палестинский вопрос, ситуация в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире, Боснии-Герцеговине, а также вокруг нагорно-карабахского конфликта в контексте армянской агрессии в отношении Азербайджана.

Ожидается, что по итогам саммита будет подписана Стамбульская декларация, а также приняты ряд резолюций, которые установят политические приоритеты для структуры на международной арене.

Первые леди государств-членов ОИС проведут специальную сессию на полях саммита по теме "Лидерство первых леди по борьбе с раковыми заболеваниями в государствах-членах ОИС".

После саммита состоятся встречи министров иностранных дел и высших должностных лиц стран ОИС, которые подготовят итоговое коммюнике и Стамбульскую декларацию.

Отметим, что на саммите ожидается утверждение "Группы соприкосновения" в связи с конфликтом в нагорно-карабахском регионе.

Напомним, что на саммите участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев.