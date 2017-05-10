В Стамбуле отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО - ФОТО

Стамбул. 10 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие прошло при организации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле в районе Сарыйер в Парке имени Гейдара Алиева на берегу Мраморного моря.

В мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана и Турции, руководители фондов, диаспор и кружков, а также представители общественности.

Сначала светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания, к его памятнику, воздвигнутому в парке, были возложены венки. После участники мероприятия посетили бюст основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, расположенный в другом уголке парка.

Затем мероприятие продолжилось в здании Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.