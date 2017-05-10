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    В Стамбуле отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО - ФОТО

    Светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания

    Стамбул. 10 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие прошло при организации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле в районе Сарыйер в Парке имени Гейдара Алиева на берегу Мраморного моря.

    В мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана и Турции, руководители фондов, диаспор и кружков, а также представители общественности.

    Сначала светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания, к его памятнику, воздвигнутому в парке, были возложены венки. После участники мероприятия посетили бюст основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, расположенный в другом уголке парка.

    Затем мероприятие продолжилось в здании Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

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