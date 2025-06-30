В США завершился II Американо-азербайджанский молодежный форум

Сегодня завершился II Американо-азербайджанский молодежный форум, проходивший в Университете Джорджа Мейсона в американском штате Вирджиния.

Сегодня завершился II Американо-азербайджанский молодежный форум, проходивший в Университете Джорджа Мейсона в американском штате Вирджиния.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано Азербайджанским домом в городе Александрия штата Вирджиния при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Американо-азербайджанской молодежной федерации (AAYF).

В форуме приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в 37 высших учебных заведениях из 23 штатов США.

Во второй день мероприятия, посвященного теме "Объединение молодежи для лидерства будущего", опытный азербайджанский специалист, работающий в США, Лейла Новрузова провела тренинг на тему "Любите свою жизнь: целеустремленно стройте карьеру". В ходе интерактивного тренинга молодые люди задавали вопросы о будущих планах и мотивации, обменивались мнениями по различным темам.

В рамках форума был организован интеллектуальный конкурс Brain Ring под руководством президента Северо-Калифорнийского культурного общества Нурлана Шукюрлю и молодого предпринимателя, работающего в США, Ульви Вердиева. Более 30 молодых людей проверили свои знания и навыки. Конкурс также включал вопросы, связанные с азербайджанской культурой. В финале команда "4+1" победила команду "Ду-Сех". Координатор "Азербайджанского дома" Нигяр Ибрагимова вручила подарки победителям.

Выступая на церемонии закрытия форума, начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова поблагодарила активных участников и пожелала им успехов в учебе и будущей деятельности. В конце форума С.Аббасова вручила участникам сертификаты и подарки.