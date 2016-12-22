В США выпущен сборник DVD-дисков с документальными фильмами об Азербайджане

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По инициативе и поддержке генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе выпущен сборник DVD-дисков с документальными фильмами об Азербайджане.

Как сообщили Report в генконсульстве, в сборник под названием "Жемчужины Азербайджана" вошли 5 документальных фильмов: "Азербайджан: страна надежды и вдохновения", "Баку: Жемчужина Каспия", "Мусульманские и христианские села Азербайджана", "Азербайджанские евреи: образец совместного проживания мусульман и евреев" и "Культурная и естественная история Азербайджана".

Съемка и производство фильмов осуществлялись телерадиокомпанией ECONEWS, функционирующей в Лос-Анджелесе. Фильмы повествуют о богатой культуре, истории, туристическом потенциале и географическом положении Азербайджана, в них рассказывается о традициях мультикультурализма и религиозной толерантности страны, совместном проживании в условиях мира и стабильности мусульман, евреев, христиан и представителей других вероисповеданий.

Предусмотрено широкое распространение сборника дисков в США. Фильмы продемонстрированы на 50 телеканалах в 21 американском штате, включая Калифорнию.