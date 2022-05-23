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В США состоялся официальный прием по случаю 30-летия установления дипотношений с Азербайджаном

В США состоялся официальный прием по случаю 30-летия установления дипотношений с Азербайджаном В Вашингтоне состоялся официальный прием и торжество, посвященные Дню независимости Азербайджанской Республики, Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики и 30-й годовщине установления азербайджано-американских дипломатических отношений.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 18:15
В США состоялся официальный прием по случаю 30-летия установления дипотношений с Азербайджаном

В Вашингтоне состоялся официальный прием и торжество, посвященные Дню независимости Азербайджанской Республики, Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики и 30-й годовщине установления азербайджано-американских дипломатических отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, США на мероприятии представляли исполняющий обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дерек Хоган, помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности Селест Уолендер и начальник штаба армии Национальной гвардии Оклахомы бригадный генерал Джон Харрисон.

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника Бюро Национальной гвардии Департамента обороны генерал-лейтенант Марк Сассевил, сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, член Конгресса Стив Шабот и член Конгресса Даг Ламальфа, а также многочисленные помощники членов Конгресса. В церемонии также приняли участие послы почти 20 стран, многочисленные военные атташе, бывший спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад, руководители еврейских организаций и более 600 гостей.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим рассказал о различных направлениях стратегического партнерства и сотрудничества между нашими странами. Донес до внимания, что президент Байден в письме президенту Ильхаму Алиеву еще раз выразил намерение дальнейшего развития азербайджано-американского сотрудничества. Посол также рассказал о 20-летии установления партнерства с Оклахомой и важности этого партнерства.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, посвященные 30-летию азербайджано-американских дипломатических отношений и Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin ildönümü ilə bağlı rəsmi ziyafət təşkil olunub

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