В США состоялось мероприятие, посвященное Дням независимости и Вооруженных сил Азербайджана

В столице США Вашингтоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летиям Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает американское бюро
"В Вашингтоне состоялось грандиозное торжество, посвященное 105-летию Дня независимости и Дню Вооруженных сил Азербайджана. Спасибо всем гостям, которые присоединились к нам, чтобы отпраздновать этот вечер", - говорится в сообщении.
В церемонии приняли участие посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан, а также другие официальные лица и военные атташе.