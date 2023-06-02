В США состоялось мероприятие, посвященное Дням независимости и Вооруженных сил Азербайджана

В столице США Вашингтоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летиям Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.

В столице США Вашингтоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летиям Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает американское бюро Report , об этом сообщило посольство Азербайджана в США.

"В Вашингтоне состоялось грандиозное торжество, посвященное 105-летию Дня независимости и Дню Вооруженных сил Азербайджана. Спасибо всем гостям, которые присоединились к нам, чтобы отпраздновать этот вечер", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан, а также другие официальные лица и военные атташе.