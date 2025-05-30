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В США состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана"

В США состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана" В городе Денвер, штат Колорадо (США), состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана".
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 03:18
В США состоялось мероприятие под названием Наследие и будущее Азербайджана

В городе Денвер, штат Колорадо (США), состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана".

Как сообщает американское бюро Report, вечер был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и азербайджанской диаспорской организации, действующей в штате Колорадо.

В мероприятии приняли участие представитель Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, консул Рамиз Дашдемиров, члены местной общины, а также представители различных тюркских диаспор.

В рамках вечера был показан короткометражный фильм, отражающий историю независимости Азербайджана.

В официальной части мероприятия активист диаспоры Нигяр Шыхсафиева рассказала гостям о богатом культурном наследии и непростой истории Азербайджана, подчеркнув важность солидарности соотечественников для сохранения национальной идентичности вдали от Родины.

Выступивший на мероприятии Р. Дашдемиров отметил, что азербайджанская диаспора в США с каждым днём становится всё более активной. Он подчеркнул, что подобные инициативы играют важную роль в развитии двусторонних связей между Азербайджаном и США.

Азербайджанские школьники, проживающие в Колорадо, выступили с патриотическими стихами и национальными танцами. В художественной части мероприятия также прозвучала азербайджанская музыка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də “Azərbaycanın mirası və gələcəyi” adlı tədbir keçirilib

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