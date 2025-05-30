В США состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана"

В городе Денвер, штат Колорадо (США), состоялось мероприятие под названием "Наследие и будущее Азербайджана".
Как сообщает американское бюро Report, вечер был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и азербайджанской диаспорской организации, действующей в штате Колорадо.
В мероприятии приняли участие представитель Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, консул Рамиз Дашдемиров, члены местной общины, а также представители различных тюркских диаспор.
В рамках вечера был показан короткометражный фильм, отражающий историю независимости Азербайджана.
В официальной части мероприятия активист диаспоры Нигяр Шыхсафиева рассказала гостям о богатом культурном наследии и непростой истории Азербайджана, подчеркнув важность солидарности соотечественников для сохранения национальной идентичности вдали от Родины.
Выступивший на мероприятии Р. Дашдемиров отметил, что азербайджанская диаспора в США с каждым днём становится всё более активной. Он подчеркнул, что подобные инициативы играют важную роль в развитии двусторонних связей между Азербайджаном и США.
Азербайджанские школьники, проживающие в Колорадо, выступили с патриотическими стихами и национальными танцами. В художественной части мероприятия также прозвучала азербайджанская музыка.