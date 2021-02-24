В США состоялась выставка на тему армянского терроризма

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Фениксе, штат Аризона (США), была состоялась выставка, организованная Турецко-американским фондом безопасности (ТАСФО)

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Фениксе, штат Аризона (США), была состоялась выставка, организованная Турецко-американским фондом безопасности (ТАСФО).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, выставка состоялась на открытом воздухе - перед зданием Капитолия штата Аризона.

В рамках выставки были продемонстрированы фотоматериалы и книги, отражающие геноцид, сотворенный войсками Армении в Ходжалы, другие геноциды и террористические акции армян на территории Азербайджана и Турции, бомбардировка ВС Армении Гянджи, Барды, Тертера и других городов во время 44-дневной Отечественной войны.

Глава ТАСФО Фатих Ознур подробно рассказал заинтересовавшимся выставкой людям об армянском терроризме, ужасных преступлениях, совершенных армянами, в том числе о Ходжалинском геноциде.