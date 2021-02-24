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В США состоялась выставка на тему армянского терроризма

В США состоялась выставка на тему армянского терроризма Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Фениксе, штат Аризона (США), была состоялась выставка, организованная Турецко-американским фондом безопасности (ТАСФО)
Внешняя политика
24 февраля 2021 г. 22:39
В США состоялась выставка на тему армянского терроризма

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Фениксе, штат Аризона (США), была состоялась выставка, организованная Турецко-американским фондом безопасности (ТАСФО).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, выставка состоялась на открытом воздухе - перед зданием Капитолия штата Аризона.

В рамках выставки были продемонстрированы фотоматериалы и книги, отражающие геноцид, сотворенный войсками Армении в Ходжалы, другие геноциды и террористические акции армян на территории Азербайджана и Турции, бомбардировка ВС Армении Гянджи, Барды, Тертера и других городов во время 44-дневной Отечественной войны.

Глава ТАСФО Фатих Ознур подробно рассказал заинтересовавшимся выставкой людям об армянском терроризме, ужасных преступлениях, совершенных армянами, в том числе о Ходжалинском геноциде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da erməni terrorunu əks etdirən sərgi təşkil olunub

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