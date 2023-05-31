В США проведена акция по посадке деревьев по случаю юбилея Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана

В Бруклинском административном районе города Нью-Йорка состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная 100-летию со дня рождения архитектора и основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджанской Республики.
Как передает американское бюро
В акции приняли участие дипломаты постпредставительства Азербайджана при ООН, официальные лица Бруклина, активисты азербайджанской общины, действующей в Нью-Йорке.
Затем было сделано коллективное фото.