В США проведена акция по посадке деревьев по случаю юбилея Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана

В Бруклинском административном районе города Нью-Йорка состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная 100-летию со дня рождения архитектора и основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджан

В Бруклинском административном районе города Нью-Йорка состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная 100-летию со дня рождения архитектора и основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджанской Республики.

Как передает американское бюро Report , акция, инициированная Постоянным представительством Азербайджана при ООН при поддержке мэрии Нью-Йорка и Управления комиссара по паркам Бруклина, была организована в парке Lew Fidler в районе компактного проживания азербайджанцев.

В акции приняли участие дипломаты постпредставительства Азербайджана при ООН, официальные лица Бруклина, активисты азербайджанской общины, действующей в Нью-Йорке.

Затем было сделано коллективное фото.