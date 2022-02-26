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В США прошло мероприятия по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии

В США прошло мероприятия по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии Посольство Азербайджана в США организовало в вашингтонском Центре Кеннеди мероприятие в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2022 г. 11:03
В США прошло мероприятия по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии

Посольство Азербайджана в США организовало в вашингтонском Центре Кеннеди мероприятие в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты посольства Азербайджана, посол Турции в Вашингтоне Мурат Марджан, члены азербайджанской общины в Вашингтоне и представители американской общественности.

На церемонии под названием "Правда и справедливость" минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Наша соотечественница Арзу Мамедова, покинувшая Карабах вместе с семьей из-за агрессии Армении, рассказала участникам мероприятия о захватнической политике, проводимой армянами против Азербайджана в разные периоды истории, и о Ходжалинской трагедии.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим отметил, что Ходжалинская трагедия является составной частью политики геноцида, проводимой армянами против азербайджанцев. Посол отметил, что эта страшная трагедия, с которой столкнулся азербайджанский народ в ХХ веке, может сравниться только с такими чудовищными трагедиями в истории человечества, как Холокост, Хатынь, Голодомор, Сребреница.

Посол Турции в Вашингтоне Мурат Марджан отметил, что Ходжалинская трагедия, в результате которой погибли сотни азербайджанцев и пострадали тысячи людей, является трагедией всего тюркского мира. Дипломат отметил, что захватническая Армения, нарушив нормы и принципы международного права, совершила самое тяжкое преступление века против мирного населения в Ходжалы.

"Мы не должны забывать и не должны позволить забыть", - сказал посол, отметив важность организации различных мероприятий для информирования общественности США о Ходжалинской трагедии.

На мероприятии было представлено видеообращение американского журналиста Томаса Гольца, посетившего Ходжалы в январе 1991 года. Он поделился с гостями ужасами, свидетелями которых стал в Ходжалы.

После официальной части в исполнении исследователя азербайджанского мугама Джеффри Вербока и руководителя общества "Национальная музыка и глобальная культура", известной пианистки Наргиз Алияровой были исполнены отрывки из классических произведений, посвященные памяти жертв Ходжалы.

В конце мероприятия гостям был представлен журнал "Ходжалинский геноцид", в котором собраны информация и факты о Ходжалинской трагедии, опубликованные в различных международных СМИ.

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Версия на английском языке ФотоCommemorative event on 30th anniversary of Khojaly genocide held in US 
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

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