В США прошел митинг против отмены акции памяти жертв Ходжалинской трагедии

Члены азербайджанской общины провели акцию протеста в парке Бостон-Коммон в центре Бостона, штат Массачусетс.
Как передает местное бюро Report, наши соотечественники протестовали против отмены мэром, объявивших 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинской трагедии, своего заявления под давлением армян.
Акцию организовала глава Азербайджанского общества Новой Англии (New England) Тунзаля Эйнулла.
Представители азербайджанской и турецкой общин из Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка, Коннектикута и Мейна с флагами в руках заявили мэру города Марти Уолшу, что после того, как правда о Ходжалы была признана на уровне города, отменять ее под давлением армян неприемлемо.
Участники акции сообщили, что геноцид в Ходжалы был частично или полностью признан 9 государствами, и 21 штат США полностью, либо на уровне парламента, признал его.
Двухчасовая акция протеста под контролем полиции Бостона завершилась без происшествий.
Отметим, что в столице штата Массачусетс городе Бостоне проживает одна из крупнейших армянских общин США.
Вусала Аббасова