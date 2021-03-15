В США прошел митинг против отмены акции памяти жертв Ходжалинской трагедии

Члены азербайджанской общины провели акцию протеста в парке Бостон-Коммон в центре Бостона, штат Массачусетс

Члены азербайджанской общины провели акцию протеста в парке Бостон-Коммон в центре Бостона, штат Массачусетс.

Как передает местное бюро Report, наши соотечественники протестовали против отмены мэром, объявивших 26 февраля 2021 года днем ​​памяти жертв Ходжалинской трагедии, своего заявления под давлением армян.

Акцию организовала глава Азербайджанского общества Новой Англии (New England) Тунзаля Эйнулла.

Представители азербайджанской и турецкой общин из Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка, Коннектикута и Мейна с флагами в руках заявили мэру города Марти Уолшу, что после того, как правда о Ходжалы была признана на уровне города, отменять ее под давлением армян неприемлемо.

Участники акции сообщили, что геноцид в Ходжалы был частично или полностью признан 9 государствами, и 21 штат США полностью, либо на уровне парламента, признал его.

Двухчасовая акция протеста под контролем полиции Бостона завершилась без происшествий.

Отметим, что в столице штата Массачусетс городе Бостоне проживает одна из крупнейших армянских общин США.

Вусала Аббасова