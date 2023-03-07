В США прокомментировали инцидент, произошедший на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу

Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.

Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы следили за сообщениями об инциденте со стрельбой 5 марта в Карабахе, в результате которого погибли пять человек, - сказал он. - Не может быть военного решения конфликтов, а применение силы для разрешения споров никогда не будет приемлемо".

Представитель Госдепа подчеркнул, что "Соединенные Штаты привержены проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном". "Единственный путь вперед - это диалог и дипломатия", - указал Прайс.