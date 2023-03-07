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В США прокомментировали инцидент, произошедший на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу

В США прокомментировали инцидент, произошедший на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 01:22
В США прокомментировали инцидент, произошедший на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу

Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы следили за сообщениями об инциденте со стрельбой 5 марта в Карабахе, в результате которого погибли пять человек, - сказал он. - Не может быть военного решения конфликтов, а применение силы для разрешения споров никогда не будет приемлемо".

Представитель Госдепа подчеркнул, что "Соединенные Штаты привержены проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном". "Единственный путь вперед - это диалог и дипломатия", - указал Прайс.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu yolunda baş vermiş insidentə münasibət bildirib

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