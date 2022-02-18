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В США пройдет митинг по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

В США пройдет митинг по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида В Вашингтоне пройдет общеамериканский митинг, посвященный 30-летию Ходжалинской трагедии.
Внешняя политика
18 февраля 2022 г. 08:29
В США пройдет митинг по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Вашингтоне пройдет общеамериканский митинг, посвященный 30-летию Ходжалинской трагедии.

Об этом местному бюро Report сообщил председатель Азербайджанской нью-йоркской ассоциации Эрджан Ердаланлы.

По словам Э.Ердаранлы в акции, который пройдет перед зданием Капитолия, планируется участие наших соотечественников, проживающих во всех штатах и ​​городах США: "Для столицы Вашингтона организованы автобусы по различным маршрутам. Целью проведения разрешенного, мирного митинга является привлечение внимания мировой общественности к кровавому преступлению, совершенному армянами в Ходжалы. По этой причине я призываю всех соотечественников, проживающих в США, принять участие в акции".

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Версия на английском языке US Azerbaijanis to hold rally on 30th anniversary of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ümumamerika Qarabağ mitinqi keçiriləcək

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