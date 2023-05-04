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В США проходит заключительный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении

В США проходит заключительный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении В Национальном учебном центре имени Джорджа Шульца Госдепартамента США проходит заключительный раунд переговоров по мирному урегулированию и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 21:48
В США проходит заключительный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении

В Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в США проходит заключительный раунд переговоров по мирному урегулированию и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщил Report официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сегодняшняя встреча является завершающей в напряженных переговорах, которые с 1 мая проходят в США между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Ожидается, что по ее итогам будет распространена информация о результатах встреч и переговоров, сообщил А Гаджизаде.

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в учебном центре Госдепа (г. Арлингтон) начались 1 мая со встреч министров с госсекретарем США по отдельности, после чего состоялась трехсторонняя встреча.

3 мая главы МИД Азербайджана и Армении провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri arasında danışıqların yekun mərhələsi başlayıb

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