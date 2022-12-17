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В США проходит выставка работ юных азербайджанских художников

В США проходит выставка работ юных азербайджанских художников В Майами, штат Флорида, США открылась выставка работ юных азербайджанских художников.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 01:22
В США проходит выставка работ юных азербайджанских художников

В Майами, штат Флорида, США открылась выставка работ юных азербайджанских художников.

Как передает местное бюро Report, в церемонии открытия выставки, организованной совместно посольством Азербайджана в США и Молодежным социально-психологическим реабилитационным центром "Возрождение", приняли участие наши соотечественники, проживающие в Майами и близлежащих городах, а также сотрудники дипломатического корпуса Азербайджана в США и представители местной общественности.

Выступивший на мероприятии второй секретарь посла Азербайджана в Вашингтоне Махмуд Махмудов рассказал о богатой культуре Азербайджана, истории школы художества нашей страны и ее вкладе в мировое искусство, а также о заботе и поддержке, оказываемой художникам на государственном уровне.

Он также поздравил гостей с наступающим Всемирным днем ​​солидарности азербайджанцев и подчеркнул важную роль общенационального лидера Гейдара Алиева в учреждении этой памятной даты.

Выступивший на церемонии директор Молодежного социально-психологического реабилитационного центра "Возрождение" Ислам Бахшалиев дал информацию о представленных на выставке произведениях искусства и деятельности организации. Он отметил, что выставка является 22-й Международной выставкой, организованной с участием юных художников.

В завершение артистам были вручены памятные сертификаты.

Отметим, что выставка, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США, будет открыта для посещения с 16 по 21 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da gənc azərbaycanlı rəssamların sərgisi keçirilir

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