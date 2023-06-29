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В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении В США проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 01:58
В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В США проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, что 27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Ранее, 28 июня Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Переговоры продолжатся до 29 июня.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Ceyhun Bayramovun Ararat Mirzoyanla görüşü başlayıb

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