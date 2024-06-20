В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом

В Нью-Йорке (США) при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом.

В Нью-Йорке (США) при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители территорий, удерживаемых Францией и Нидерландами под колониальным контролем, в том числе Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), ведущие деятели движений за независимость, эксперты по деколонизации и исследователи.

В выступлениях было отмечено, что Франция на протяжении многих лет игнорирует требования международных организаций и народов, борющихся за независимость, и продолжает политику неоколониализма.

В ходе дискуссий с различных аспектов оценивались последствия политики колониализма, лидеры движений за независимость Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи рассказали о ситуации в своих странах и призвали донести эти факты до мирового сообщества.

В выступлениях также был отмечен вклад Азербайджана в борьбу с процессом деколонизации в период председательства в Движении неприсоединения.