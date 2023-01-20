В США почтили память жертв трагедии 20 января

Память жертв трагедии 20 января почтили в столице США Вашингтоне.

Память жертв трагедии 20 января почтили в столице США Вашингтоне.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в США, приняли участие дипломаты, представители местной общины, члены азербайджанской общины, в том числе студенты, обучающиеся в этой стране.

На открытии минутой молчания почтили память шехидов 20 января.

Выступая на мероприятии, первый секретарь посольства Тогрул Алиев сказал, что 20 января является одним из кровавых трагедий, запечатленных в истории нашего народа. "Этот день является предметом гордости для каждого азербайджанца, независимо от того, где он проживает", - отметил он.

Был показан документальный фильм о трагедии 20 января.

В рамках мероприятия перед административным зданием посольства создан уголок, посвященный "Кровавому январю".