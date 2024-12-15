В США отметили День солидарности азербайджанцев мира

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе организовало мероприятие, посвященное 31 Декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе организовало мероприятие, посвященное 31 Декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает американское бюро Report , в мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, дипломаты, представители местных муниципальных органов, деятели культуры и общественности.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Затем генконсул Вюгар Гурбанов подробно рассказал об истории Дня солидарности. Он напомнил, что официальное установление этой даты связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

"По инициативе великого лидера 16 декабря 1991 года Верховный меджлис Нахчыванской АР принял решение об учреждении Дня национальной солидарности и единства. На протяжении прошедших лет азербайджанцы, живущие во всех уголках мира, сохраняли свою национальную идентичность и действовали с чувством единства и солидарности", - подчеркнул В.Гурбанов.

Дипломат поздравил соотечественников и пожелал Азербайджану постоянного мира и спокойствия.

На мероприятии также выступила президент Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Севиль Буазвер. Она рассказала об активной деятельности наших соотечественников в США и подчеркнула важность работы в единстве.

Вечер продолжился художественной частью.