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В США отметили День солидарности азербайджанцев мира

В США отметили День солидарности азербайджанцев мира В Нью-Йорке (США) прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Внешняя политика
1 января 2022 г. 07:31
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Нью-Йорке (США) прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как передает местное бюро Report, в нем приняли участие дипломаты, руководители организаций и объединений из многих братских и дружественных стран (Турция, Пакистан, Израиль), а также представители азербайджанской общины, проживающие в Нью-Йорке и близлежащих штатах.

Встреча началась с исполнения Государственного гимна, затем минутой молчания была почтена память наших шехидов, отдавших свои жизни за свободу земель в Отечественной войне.

Руководитель культурного центра "Нью-Йорк-Азербайджан" Тельман Джалил, президент Азербайджанской ассоциации американских женщин Нью-Йорка Минаввар Вахабова, глава Федерации турецко-американских кружков Зефиршан Мурадоглы поздравили гостей с Днем солидарности азербайджанцев мира, передав свои наилучшие пожелания азербайджанской общине США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

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