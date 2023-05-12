В США открыт бюст Гейдара Алиева

В Постоянном представительстве Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, открыт бюст общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Постоянном представительстве Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, открыт бюст общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает американское бюро Report, на торжественной церемонии в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, председатель Генеральной Ассамблеи Шаба Кёрёси, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, председатель диасспорской организации в Нью-Йорке Эдвард Мермельштейн, дипломаты нашей страны и др.