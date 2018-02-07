В США открылось представительство Бакинского международного центра мультикультурализма

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия представительства Бакинского международного центра мультикультурализма. Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. В мероприятии, организованном генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и Бакинским международным центром мультикультурализма, приняли участие генконсулы, деятели науки и культуры, главы религиозных общин, журналисты, представители азербайджанской, еврейской, турецкой, корейской и других общин.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев назвал открытие представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в США памятным событием. Рассказав о многовековых традициях мультикультурализма и толерантности в Азербайджане, он отметил, что под чутким вниманием и заботе президента Ильхама Алиева в стране сложилась уникальная среда, где люди равноправны, а представители различных религиозных конфессий живут в мире и согласии.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов рассказал о мультикультуральной политике в Азербайджане. Было отмечено, что за 3 года деятельности Центром были осуществлены многочисленные проекты в Ватикане, Лондоне, Берлине, Берне, Хельсинки, Риме, Джакарте и многих других городах.

Джанна Скотт, занимавшая в 2009-2017 гг. высокую должность в администрации президента США, выразила признательность за оказанное ей доверие возглавить американское представительство Центра. Она отметила, что ей доводилось несколько раз побывать в Азербайджане и убедиться в сложившихся в стране традициях мультикультурализма.

Затем, Джанна Скотт и Реван Гасанов подписали меморандум о взаимопонимании в связи с открытием американского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма.