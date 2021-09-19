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В США откроется "Турецкий дом", где будет работать азербайджанская представительство

В США откроется "Турецкий дом", где будет работать азербайджанская представительство Турецкий дом, основанный в 2017 году в Нью-Йорке, готов к открытию.
Внешняя политика
19 сентября 2021 г. 08:48
В США откроется Турецкий дом, где будет работать азербайджанская представительство

"Турецкий дом", закладки фундамента которого были заложены в 2017 году в Нью-Йорке, готов к открытию.

Как передает местное бюро Report, здание, в котором разместятся Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство в Нью-Йорке, будет открыто президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Церемония открытия состоится 20 сентября. "Турецкий дом" расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, напротив штаб-квартиры ООН.

Здание высотой 171 метр и площадью 20 тыс. кв.м станет одним из символов Нью-Йорка.

Отметим, что Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН будет перемещено в "Турецкий дом".

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Azərbaycanın BMT nümayəndəliyinin fəaliyyət göstərəcəyi “Türk evi” açılacaq

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