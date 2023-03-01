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В США обсудили вклад Азербайджана в установление мира на Южном Кавказе

В США обсудили вклад Азербайджана в установление мира на Южном Кавказе В Вашингтоне прошла конференция «Динамика на Кавказе и в Центральной Азии: в разгар войны на Украине».
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 04:55
В США обсудили вклад Азербайджана в установление мира на Южном Кавказе

В Вашингтоне прошла конференция "Динамика на Кавказе и в Центральной Азии: в разгар войны в Украине".

Как передает американское бюро Report, на конференции, организованной Клубом Кавказа и Центральной Азии Высшей школы международных исследований, возглавляемой азербайджанским студентом, обучающимся в США Али Мамедовым, участие приняли посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, посол Кыргызстана Бактыбек Аманбаев, заместитель главы миссии Казахстана Рауан Тлеулин, а также профессор Университета Джонса Хопкинса Марша Оливе и представитель Фонда Карнеги за международный мир Пол Стронски.

В мероприятии, проходящей в формате панельных дискуссий, рассматривалась динамика геополитических процессов в глобальном масштабе, текущая ситуация в Центральной Азии, которая находится в центре внимания великих держав, важность мира и стабильность на Кавказе, а также война в Украине.

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