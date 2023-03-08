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На конференции в США была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

На конференции в США была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим на 41-й сессии Энергетической конференции CERAWeek рассказал о роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 07:16
На конференции в США была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим на 41-й сессии Энергетической конференции CERAWeek рассказал о роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Было отмечено, что мероприятие, в котором приняли участие высокопоставленные представители государственного и частного секторов, было организовано в городе Хьюстон, штат Техас.

Посол Х.Ибрагим выступил на пленарном заседании "Меняющиеся перспективы по источникам энергоснабжения и транспортным путям". В ходе выступления азербайджанский дипломат предоставил участникам мероприятия подробную информацию об энергетической политике Азербайджана, потенциале в сфере нефти, газа и альтернативных источников энергии, реализуемых нашей страной крупномасштабных проектах энергетической инфраструктуры, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также ответил на их вопросы на вышеупомянутые темы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da konfransda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolundan bəhs edilib

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