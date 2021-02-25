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В США людям расскажут правду о Ходжалы

В США людям расскажут правду о Ходжалы По улицам Чикаго, штат Иллинойс, движется специальный автомобиль с цифровыми плакатами, изображающими факты о Ходжалинском геноциде
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 06:38
В США людям расскажут правду о Ходжалы

В рамках международной пропагандистской кампании "Справедливость для Ходжалы" по улицам Чикаго, штат Иллинойс, движется специальный автомобиль с цифровыми плакатами, изображающими факты о Ходжалинском геноциде, чтобы донести до мира правду об этой ужасной трагедии.

Об этом местному бюро Report сообщил президент Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада (ACMA) Фарид Мамедов.

По его словам, проект инициирован ACMA при поддержке Государственным комитетом по работе с диаспорой. Цифровые плакаты отображают информацию о кровавом преступлении, совершенном армянами в Ходжалы, и фотографии трагедии.

По словам Мамедова, спецавтомобиль с 25 по 27 февраля проедет по густонаселенным районам, центральным улицам и площадям города и проинформирует общественность США о геноциде, совершенном армянами в Ходжалы.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Xocalı həqiqətlərini əks etdirən maşın küçələrdə hərəkət edəcək

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