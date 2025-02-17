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В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев

В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев В Нью-Йорке в очередной раз будет организована выездная консульская служба.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 20:23
В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев

В Нью-Йорке в очередной раз будет организована выездная консульская служба.

Как сообщает американское бюро Report, об этом проинформировало посольство Азербайджана в Вашингтоне.

По данным диппредставительства, выездное консульское обслуживание состоится 22 февраля.

В рамках приема планируется предоставление и замена общегражданских паспортов, а также оказание нотариальных услуг гражданам Азербайджана, проживающим в Нью-Йорке и прилегающих территориях.

Выездное консульское обслуживание регулярно организуется посольством Азербайджана в различных городах и штатах США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də azərbaycanlılar üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

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