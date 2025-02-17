В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев

В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев

В Нью-Йорке в очередной раз будет организована выездная консульская служба.

https://static.report.az/photo/f30a82bc-0074-3a40-9061-3810c955d68c.jpg https://static.report.az/photo/f30a82bc-0074-3a40-9061-3810c955d68c.jpg

В Нью-Йорке в очередной раз будет организована выездная консульская служба. Как сообщает американское бюро Report, об этом проинформировало посольство Азербайджана в Вашингтоне. По данным диппредставительства, выездное консульское обслуживание состоится 22 февраля. В рамках приема планируется предоставление и замена общегражданских паспортов, а также оказание нотариальных услуг гражданам Азербайджана, проживающим в Нью-Йорке и прилегающих территориях. Выездное консульское обслуживание регулярно организуется посольством Азербайджана в различных городах и штатах США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram