В Совете ООН по правам человека обсудили и положительно оценили доклад Азербайджана

14 ноября в рамках 44-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека был рассмотрен 4-й периодический доклад Азербайджанской Республики.

14 ноября в рамках 44-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека рассмотрен 4-й периодический доклад Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

Отметим, что в ходе рассмотрения УПО, проводимого каждые пять лет, оценивается состояние выполнения государством-членом ООН международных обязательств в области защиты прав человека и даются соответствующие рекомендации государству, доклад которого заслушивается другими государствами.

В своем выступлении замминистра предоставил подробную информацию о проводимой в стране работе, сотрудничестве в рамках международных правозащитных механизмов, государственной программе “Великое возвращение”, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в результате агрессии Армении, фактах нарушения прав азербайджанцев, проблеме пропавших без вести и т.д.

В рамках рассмотрения УПО по Азербайджану выступили представители около 120 государств-членов ООН, которые представили рекомендации касательно прав человека в Азербайджане.

Подавляющее большинство стран высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы в области прав человека и рекомендовали продолжить положительную динамику в этой области.