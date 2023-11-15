О нас

В Совете ООН по правам человека обсудили и положительно оценили доклад Азербайджана

В Совете ООН по правам человека обсудили и положительно оценили доклад Азербайджана 14 ноября в рамках 44-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека был рассмотрен 4-й периодический доклад Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 09:56
В Совете ООН по правам человека обсудили и положительно оценили доклад Азербайджана

14 ноября в рамках 44-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека рассмотрен 4-й периодический доклад Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

Отметим, что в ходе рассмотрения УПО, проводимого каждые пять лет, оценивается состояние выполнения государством-членом ООН международных обязательств в области защиты прав человека и даются соответствующие рекомендации государству, доклад которого заслушивается другими государствами.

В своем выступлении замминистра предоставил подробную информацию о проводимой в стране работе, сотрудничестве в рамках международных правозащитных механизмов, государственной программе “Великое возвращение”, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в результате агрессии Армении, фактах нарушения прав азербайджанцев, проблеме пропавших без вести и т.д.

В рамках рассмотрения УПО по Азербайджану выступили представители около 120 государств-членов ООН, которые представили рекомендации касательно прав человека в Азербайджане.

Подавляющее большинство стран высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы в области прав человека и рекомендовали продолжить положительную динамику в этой области.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Human Rights Council discusses and positively assesses Azerbaijan's report
Версия на азербайджанском языке BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Azərbaycanın məruzəsi müzakirə olunub, müsbət qiymətləndirilib

Самое важное

Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi