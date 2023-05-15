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В Совете Федерации РФ открылась выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Совете Федерации РФ открылась выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 15 мая в рамках рабочего визита в Москву посетила Совет Федерации Российской Федерации для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 21:27
В Совете Федерации РФ открылась выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 15 мая в рамках рабочего визита в Москву посетила Совет Федерации Российской Федерации для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, делегация приняла участие в церемонии открытия выставки, посвященной 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, организованной при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алекперов, депутаты Милли Меджлиса, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, руководство агентства ТАСС, члены Совета Федерации и другие официальные лица.

Открывая церемонию вступительным словом, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась мнениями о жизни и политической деятельности основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева.

Выступившая на мероприятии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за высокий уровень организации выставки, посвященной 100 - летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что Гейдар Алиев как первый заместитель председателя Совета Министров СССР и член Политбюро сыграл большую роль в реализации ряда инфраструктурных проектов в масштабах страны. Среди них Сахиба Гафарова особо выделила строительство Байкало-Амурской магистрали, а также отметила большие заслуги Гейдара Алиева в расширении и укреплении международных связей бывшего СССР.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что исторические традиции дружбы и добрососедства между нашими государствами, глубокие связи, политический диалог, гуманитарное сотрудничество в настоящее время динамично развиваются благодаря усилиям глав наших государств Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Председатель Милли Меджлиса особо отметила усилия президента Владимира Путина и роль России в подписании в 2020 году в присутствии лидеров Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления, положившего конец войне.

Сахиба Гафарова отметила, что великий лидер Гейдар Алиев никогда не сомневался в том, что азербайджанский народ восстановит историческую справедливость, принесет мир и процветание всем людям, проживающим в регионе Южного Кавказа. Потому что прекращение вооруженных конфликтов, их исключение из системы межгосударственных отношений служит интересам всех народов. Сахиба Гафарова подчеркнула, что исторический прогноз Гейдара Алиева о том, что мы вернемся на наши земли - в Шушу, Лачын, Кяльбяджар, Джебраил, сегодня уже сбылся, и в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся восстановительные работы, реализуются масштабные инфраструктурные проекты для возвращения к мирной жизни.

В заключение спикер Сахиба Гафарова еще раз выразила благодарность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Фонду Гейдара Алиева.

В художественной части мероприятия дети выступили и исполнили на азербайджанском и русском языках отрывки из любимых стихов великого лидера Гейдара Алиева.

Затем состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Federasiya Şurasında Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan sərgi açılıb

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