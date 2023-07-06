В Совбезе ООН представлена информация об убийстве детей в Ходжалы

В результате агрессии Армении в городе Ходжалы в течение нескольких часов были убиты сотни мирных жителей, в том числе 63 ребенка. Тот факт, что во время конфликта около 4 тыс. граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, пропали без вести, показывает, н

В результате агрессии Армении в городе Ходжалы в течение нескольких часов были убиты сотни мирных жителей, в том числе 63 ребенка. Тот факт, что во время конфликта около 4 тыс. граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, пропали без вести, показывает, насколько велики масштабы армянских зверств.

Как передает американское бюро Report , об этом заявила временный поверенный в делах постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Нармин Ахангари в ходе своего выступления на "Открытых дебатах о детях и вооруженных конфликтах" в Совете безопасности (СБ) ООН.

Дипломат отметила, что с начала 1990-х годов, в ходе почти тридцатилетней агрессии против Азербайджана Армения совершила множество военных преступлений, в результате которых погибли десятки тысяч гражданских лиц, в том числе сотни детей, были проведены массовые этнические чистки, люди оказались вынужденными переселенцами. Около 700 средних школ и более 800 дошкольных учреждений были разрушены в результате этой агрессии.

Н.Ахангари в своем выступлении также рассказала о зверствах, совершенных Арменией против азербайджанских граждан, взятых в плен во время конфликта: "Большинство азербайджанских военнопленных подверглись жестоким пыткам. Их избивали, калечили, оставляли голодать и подвергали жестокому обращению. Виновные в этих многочисленных злодеяниях остаются безнаказанными, открыто игнорируя международное право".

Она также проинформировала Совбез о масштабном привлечении детей в Армении к военной службе военизированными силами и группировками на протяжении десятилетий в нарушение международного гуманитарного права: К сожалению, особую озабоченность вызывает эксплуатация детей в Армении для пропаганды ненависти и нетерпимости к азербайджанцам. Привлечение детей к военной службе и военной подготовке в стране подрывает усилия по поддержанию мира и безопасности на региональном уровне. Важно, чтобы ООН и соответствующие ведомства приняли необходимые меры для привлечения Армении к ответственности за совершенные правонарушения и прекращения незаконного использования детей на военной службе".

По ее словам, несмотря на завершение конфликта, Армения отказывается предоставить точную и полную информацию о сотнях тысяч мин, которые она установила на территории Азербайджана, которые продолжают убивать и калечить мирных жителей. Среди 302 граждан Азербайджана, ставших жертвами мин с ноября 2020 года, 10 детей и молодых людей.

Дипломат также внесла ясность в ложное заявление армянской делегации: "В этом заявлении содержатся ложные утверждения о так называемой "блокаде" дороги Лачын-Ханкенди, отключении электричества и природного газа. Азербайджан никогда не запрещал проезд жителей по дороге и использовать ее для транспортировки продуктов питания, лекарств и в других гуманитарных целях, в том числе Международным комитетом Красного Креста. Это подтверждается и многочисленными задокументированными доказательствами".